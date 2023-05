Sol e criatividade para gerar boas energias

Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies .

No Brasil, ainda há mais de dois milhões de pessoas sem acesso a energia elétrica. Se levar a iluminação solar a essas populações carenciadas pode parecer um desafio complexo, a parceria entre a EDP Brasil, o Instituto EDP e a organização não-governamental (ONG) Litro de Luz está a mudar esta realidade, mostrando como soluções inovadoras e de baixo custo podem fazer a diferença na vida de muitos. Uma iniciativa que vem reforçar o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a qualidade de vida das comunidades, dois pilares que estão no coração do seu programa global de responsabilidade social: o EDP Y.E.S. – You Empower Society.

A ONG Litro de Luz, organização presente em mais de 15 países, tem como propósito levar luz solar a comunidades de baixo rendimento e sem acesso adequado à eletricidade, através de soluções inovadoras, com vista a resolver problemas sociais relacionados com energia e tecnologia. Ao reduzir a emissão de gases de efeito de estufa e ao melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas, esta iniciativa tanto é promotora de sustentabilidade, como impulsionadora da inclusão social. No Brasil, o seu olhar e atuação têm vindo a expandir-se, contando com centenas de voluntários em atividade e com várias parcerias. O trabalho conjunto da EDP Brasil, Instituto EDP e a Litro de Luz teve início em 2019, alinhado com a estratégia da EDP de contribuir para o acesso à energia e à eficiência energética nas populações de geografias onde mantém atividade. Desde então, o projeto tem impactado três zonas do país nos estados de São Paulo e Espírito Santo. Mais de cem postes de eletricidade já foram instalados, beneficiando 500 famílias, num total de cerca de 2.000 pessoas. Dar à luz soluções inovadoras Na base deste projeto estão soluções criativas e tecnologia de baixo custo que envolvem materiais simples para o sistema de energia solar. Os postes de energia sustentável são feitos de tubos de PVC, equipados com placa solar, bateria, lâmpada de LED e garrafa de plástico, o que os torna acessíveis e replicáveis em várias regiões. O apoio da EDP passa pela doação de materiais e equipamentos, assim como pela mobilização de voluntários. Se existe um segredo para o sucesso, ele é, segundo Dominic Schmal, diretor do Instituto EDP, no Brasil, “a facilidade de chegar aos locais, às comunidades vulneráveis que ainda não têm acesso a energia e iluminação pública. Estamos a falar de combate à pobreza e de eficiência energética, trazendo a energia como uma forma de dignidade para as pessoas e para a sociedade.” EDP a fazer a diferença A parceria entre a EDP e o projeto Litro de Luz atua diretamente na resolução de vários problemas com forte impacto social, oferecendo maior qualidade de vida aos moradores que passam a poder executar atividades básicas, como jantar, ler, estudar, cozinhar ou costurar, com segurança e conforto. Outro benefício é a redução dos riscos inerentes ao uso de energia à base de combustíveis fósseis amplamente utilizados em regiões sem acesso a eletricidade – como o querosene –, cujos efeitos são nocivos para a saúde e para o meio ambiente. A instalação de postes em pontos identificados como áreas de risco e de grande circulação também veio reforçar a segurança nas ruas e o potencial do comércio. Além disso, esta iniciativa veio empoderar os moradores, incentivando a participação de todos como agentes de transformação da própria comunidade, como é confirmado por um dos voluntários. “A ideia é que participem, que montem as soluções, que saibam da manutenção. Também fazemos formação de liderança dentro da comunidade, para que eles representem a Litro de Luz no futuro.” A imersão da equipa de voluntários na população permite criar maior envolvimento e proximidade. “Essa aproximação da empresa à comunidade é muito importante. É a EDP ao lado das pessoas”, refere outro voluntário. E é exatamente “esse o propósito da EDP. Usar a nossa energia para cuidar das comunidades onde estamos presentes. A instalação desses postes com o apoio simincondicional da Litro de Luz traz a sensação de pertença para essas pessoas”, sublinha Dominic Schmal.

Uma parceria com presente – e futuro Tendo como foco o acesso à iluminação pública e a eficiência energética nas comunidades através de tecnologia de baixo custo, a parceria entre a EDP Brasil, o Instituto EDP e a ONG Litro de Luz dá frutos: ao arranque em 2019, com a montagem de 60 postes em Jabaeté, Vila Velha, Espírito Santo e, em 2021, veio somar-se a instalação de mais 30 nas comunidades Baleia Verde, Vila Sahy e Lobo Guará, em São Sebastião, São Paulo. Em 2022, a parceria expandiu-se para um programa de eficiência energética em Jabaeté e a instalação de mais 30 postes na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcellos, São Paulo. José Carlos, que trabalha à noite como vigilante em Jabaeté, sempre teve medo de andar pelas ruas do bairro. Agora tudo mudou. Também Valdessi, com 65 anos, foi um dos moradores que ajudaram a instalar os postes de energia solar, numa localidade onde a maioria das casas é de madeira, nos quintais o esgoto corre a céu aberto e havia ligações elétricas clandestinas. Através do projeto, passaram a ter energia solar e Valdessi não esconde a alegria: “Estamos a achar maravilhoso tudo o que estão fazendo pela gente. Com essa energia fica muito bom. A gente sai e volta sem preocupação.” Nas garrafas de plástico há muito mais do que filamentos de LED. Há litros de dignidade e litros de esperança. “Antes, eu não tinha nenhuma perspetiva de vida; hoje, tenho o desejo de ir mais além”, como testemunha outra moradora.

