Promover inclusão para mudar vidas

Em 2015, o projeto pioneiro de “Inclusão Energética” arrancou com a Fundación EDP em Espanha. Atuando junto de famílias especialmente vulneráveis, identificadas pela Cáritas, pela Cruz Vermelha e pelas câmaras municipais, esta iniciativa visa aumentar a sua segurança, o seu bem-estar e a eficiência energética. Depois de feita uma análise da situação energética das residências em questão, são realizadas intervenções diversificadas – desde a troca de janelas e substituição de eletrodomésticos, até à formação dos moradores com vista a mudar os seus hábitos de consumo. Pequenas grandes ações que fazem a diferença na vida de cada residente e das comunidades.

Já em Portugal, a EDP iniciou um projeto idêntico em 2022, assente num conjunto de parcerias com várias Instituições Particulares de Solidariedade Social que atuam junto de grupos desfavorecidos. Para António Bello, responsável pelo projeto de inclusão energética da EDP em Portugal, o propósito desta iniciativa é operar uma transição energética justa e inclusiva, ao “oferecer soluções de eficiência energética em casas de famílias carenciadas para que elas tenham menos necessidade de energia no seu dia a dia”. “Estamos a falar de substituição de janelas, de colocação de isolamentos térmicos, substituição de equipamentos por outros mais eficientes, para que o consumo energético possa ser menor sem ter que baixar os níveis de conforto, de bem-estar e de saúde”, explica.

“Desde 2015, este projeto beneficiou mais de 73 mil pessoas, com um investimento de mais um milhão de euros. Em média, conseguimos uma redução do consumo de 30 % na eletricidade e de 25 % no gás, o que é muito positivo”, conclui Vanda Martins, diretora geral da Fundación EDP.

O projeto prevê a realização de diagnósticos energéticos às habitações de modo a identificar as soluções mais adequadas a cada caso específico, sendo a implementação financiada pela EDP, em coordenação com as instituições sociais e os fornecedores locais. Além disso, a iniciativa promove a literacia energética para incentivar o uso consciente de energia.

Em Portugal, o projeto-piloto está em curso até julho deste ano para apoiar entre 30 e 50 famílias, com investimentos que podem ir dos 3.000 aos 10.000 euros. O resultado não podia ser melhor, testemunha Leandra Rodrigues da IPSS GAF (Gabinete de Apoio à Família) de Viana do Castelo: “O impacto que este projeto EDP teve na nossa organização foi muito positivo. Em termos de beneficiários foi muito bem acolhido porque, ao intervirmos nas suas habitações, nós conseguimos ou uma redução dos seus consumos energéticos ou um aumento do seu conforto. E isso é, sem dúvida, um incremento na sua qualidade de vida”.

Os números continuam a aumentar e, até 2024, o projeto chegará a cerca de 150 famílias sinalizadas pelas instituições sociais parceiras, num investimento total de um milhão e meio de euros.

Inclusão em terras brasileiras

A EDP também está empenhada em promover a inclusão energética em geografias mais distantes. No Brasil, em colaboração com a organização Moradigna, concentra-se na reforma de habitações precárias com condições insalubres, enfatizando a parte elétrica, para melhorar a segurança e o bem-estar das famílias, como refere o diretor do Instituto EDP, Dominic Schamal: “Este projeto fala de segurança elétrica. Numa casa com estabilidade, com infraestrutura, com melhores instalações elétricas você fala de qualidade de vida.”

O projeto-piloto arrancou na região de Guarulhos, São Paulo, onde foram intervencionadas 35 residências do Bairro Residencial Bambi, impactando diretamente mais de cem pessoas, tanto na sua qualidade de vida, como na segurança relativa às instalações elétricas de casa. Conceição Moreira, moradora do bairro, não esconde a alegria que sente: “Quando o pessoal do Moradigna chegou, falou que ia arrumar tudo. Eu fiquei muito feliz.”

Além de oferecer condições dignas de habitação às famílias em causa, este projeto amplia o seu impacto positivo nas comunidades e na economia local, declara Paulo Henrique, supervisor de Obras Moradigna: “Estamos contratando pessoas do bairro e gerando toda uma mão de obra local para o entorno desse projeto.”

Ao longo do ano, esta parceria terá continuidade no estado do Espírito Santo, com foco no bairro de Jabaeté, em Vila Velha.