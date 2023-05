Levar energia renovável (ainda) mais longe

Ainda existem mais de 730 milhões de pessoas no mundo inteiro sem eletricidade, 77% das quais na África Subsariana, e 2,4 mil milhões de pessoas sem acesso a cozinha limpa, levando ao aumento do desmatamento e das emissões de gases de efeito de estufa. Este é um problema com forte impacto em muitas comunidades africanas remotas ou em situações vulneráveis, mesmo num continente rico em recursos naturais, especialmente energia solar, que podem (e devem) fazer parte da solução. O “simples” acesso à energia pode, por um lado, contribuir para estimular a economia, a educação e emprego e, por outro, ser um aliado no combate às alterações climáticas. É por este motivo que, para a EDP, a estratégia de impacto social associada à transição energética à escala global tem de passar pelo acesso de todos à energia, não deixando ninguém para trás.

A2E, uma “luz” de esperança

Com o foco na transição energética justa e inclusiva, a EDP continua a reforçar o seu compromisso com as comunidades. Através do programa A2E (Access to Energy), tem vindo a aliar investimento e responsabilidade social, ajudando no combater à pobreza e na promoção do acesso à energia e à eficiência energética em mercados emergentes desde 2011. “Existem profundas desigualdades sociais e grandes necessidades”, sublinha Luís Faria, diretor-adjunto da área de Impacto Social da EDP, responsável pela área de acesso à energia. “Desta forma, empresas como a EDP ou outras instituições vão ajudar a promover um desenvolvimento humano muito mais integral”, conclui. Só na última década, a líder no mercado energético já investiu cerca de 13 milhões de euros, beneficiando mais de dois milhões de pessoas em vários países africanos.

Por um lado, a intervenção do programa A2E tem vindo a ser feita através do investimento em empresas promotoras de soluções sustentáveis nesses mercados, combatendo o uso indiscriminado de combustíveis, como a madeira e o carvão. Destas destacam-se a Rensource, que desenvolve e gere minirredes de energia solar na Nigéria, e a SolarWorks!, que comercializa soluções de energia solar descentralizada para casas e empresas em Moçambique e no Maláui.