Como o sol está a mudar a energia dos bairros

Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies .

O sol é uma fonte de energia poderosa e inesgotável. E, se hoje é possível aproveitar esta energia limpa de forma ainda mais eficiente, premissa de um futuro mais verde e sustentável, também é verdade que o acesso a esta fonte ainda pode ser um privilégio para muitos, sobretudo para aqueles que vivem em comunidades desfavorecidas. É aí que entra o Solar Solidário, um projeto da EDP que tem a ambição de tornar a energia solar acessível a todos. Com esta iniciativa, a EDP não se limita a fornecer energia elétrica – também ajuda a criar oportunidades nestas comunidades, contribuindo para um amanhã mais sustentável e inclusivo.

A energia solar contribui para reduzir a emissão de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas. A sua utilização também ajuda a reduzir a dependência das fontes fósseis de energia, que são finitas e não renováveis. E, além de ser amiga do ambiente, ainda se distingue pelas vantagens económicas que oferece, podendo resultar numa poupança significativa nas faturas de eletricidade. Solar inclusivo e em parceria É precisamente com o objetivo de alargar o acesso a esta energia que a EDP criou o projeto Solar Solidário, mais uma iniciativa de impacto social do EDP Y.E.S. – You Empower Society. Em parceria com várias organizações, este projeto promove a instalação de painéis solares de autoconsumo em comunidades carenciadas de diferentes países onde o grupo mantém atividade.

Sara Esteves, diretora adjunta da área de Impacto Social da EDP

Para Sara Esteves, diretora adjunta da área de Impacto Social da EDP, “este projeto surge da necessidade que existe no grupo de podermos garantir que chegamos a todos e que não deixamos ninguém para trás. Por isso, em bairros como o da Cova da Moura, em Portugal, em bairros no Brasil, em Espanha ou no resto do mundo, estamos a implementar painéis solares de autoconsumo, também em lógica de comunidades solares, para garantir que levamos energia às famílias, às pessoas e até às IPSS mais carenciadas.”

Em Portugal, o projeto Solar Solidário arrancou em 2022 no bairro da Cova da Moura e prevê mais ações noutras zonas do país.

Garantir o acesso à energia limpa e renovável em áreas que não possuem infraestruturas elétricas adequadas é, de facto, a finalidade que move o projeto, cujos efeitos se refletem na promoção da sustentabilidade, na inclusão social, na melhoria da qualidade de vida dos moradores e no desenvolvimento local. Primeira ação na Cova da Moura Em Portugal, o projeto Solar Solidário arrancou em 2022 no bairro da Cova da Moura, comunidade localizada na periferia de Lisboa, que enfrenta desafios relacionados com a falta de infraestrutura básica, nomeadamente energia elétrica. Nesta primeira ação do projeto EDP, cerca de 150 famílias no bairro receberam, cada uma, dois painéis solares para produção de energia e um frigorífico eficiente como complemento. Vitalina Varela foi uma das moradoras beneficiadas do bairro da Cova da Moura e não esconde o entusiasmo: “Na minha casa já recebi um grande frigorífico e estou muito contente. Dá para pôr as minhas coisas, que às vezes ficam estragadas por não ter lugar para meter.”

Vitalina Varela foi uma das moradoras do bairro da Cova da Moura que recebeu painéis solares e um frigorífico eficiente

Além disso, com “este projeto de painéis solares, as pessoas vão poupar dinheiro. É um investimento da EDP que está a agradar aos moradores”, sublinha João Lopes, da Associação de Moradores do Bairro do Alto da Cova da Moura. Dependendo da utilização dos painéis solares, esta solução pode representar poupanças no orçamento destas famílias.

Garantir o acesso a energia renovável em comunidades que não possuem infraestruturas elétricas adequadas é um dos objetivos do projeto solidário da EDP.

Aqui, o projeto Solar Solidário tem sido desenvolvido em conjunto com quatro organizações que trabalham no bairro: a Associação de Moradores, a Associação de Solidariedade Social, o Moinho da Juventude e a Nasce e Renasce. Se, por um lado, estes apoios foram fundamentais para concretizar toda a ação, por outro, “estas iniciativas da EDP poderiam ser um exemplo para muitas empresas seguirem. Sem elas, muito dificilmente conseguimos atingir os nossos objetivos”, reitera Carlos Rolo, da Associação de Solidariedade Social Alto da Cova da Moura. A EDP tem promovido ainda a formação e capacitação dos beneficiários, fundamentais para garantir a utilização adequada e a manutenção dos sistemas instalados.

João Lopes, de uma das associações do bairro, explica que graças a este projeto as pessoas vão poder poupar dinheiro