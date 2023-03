Voluntariado: como a energia das pessoas faz a diferença

Ainda em dezembro, também em Lisboa, a iniciativa de voluntariado envolveu a pintura do espaço de uma organização que acolhe cidadãos dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) em Portugal para receberem tratamentos médicos. A chuva não cessava, mas mal se percebia: havia música animada entre uma pincelada e outra, com muito empenho dos voluntários, numa ação desenvolvida em parceria com a Just a Change. O local ficou mais bonito e acolhedor – portanto, mais humano. “Doar um pouco do meu tempo é um investimento”, reconhece a voluntária Diana Ferreira. “Estou preenchida de coisas boas.”

O Programa de Voluntariado foi pioneiro na resposta social do grupo EDP. “É uma história escrita pelas nossas pessoas”, orgulha-se Marta Bastos dos Santos. “Acompanhamos a evolução da sociedade de modo global e local, através de cinco eixos: inclusão social, inclusão energética, capacitação, biodiversidade e ação climática. Nesta segunda década de ação, quereremos ir mais além nos países onde estamos presentes, com ações que consigam criar um impacto mais duradouro e transformador quer para a sociedade como um todo, quer para as nossas pessoas”, explica a coordenadora do Programa de Voluntariado da EDP.

Ações como estas são um bom exemplo do compromisso e da dedicação dos colaboradores da EDP com o Programa de Voluntariado da empresa. Desde 2010, essa energia tem vindo a marcar a diferença em diferentes áreas e comunidades e a gerar um impacto positivo nas várias geografias onde a EDP está presente. Uma missão que levou a empresa a criar recentemente uma única identidade para a sua área de impacto social: EDP Y.E.S. – You Empower Society, oprograma global da EDP que agrega mais de 500 projetos de responsabilidade social em todo o mundo.

A cultura de consciência social da EDP está no entusiasmo e flexibilidade transmitidos aos colaboradores, sendo que muitos tiveram a sua primeira experiência solidária através da empresa. Todos podem escolher o projeto com que mais se identificam. No início, promoveram-se quatro horas laborais mensais para voluntariado – hoje, é possível um colaborador dedicar o número de horas equivalente a seis dias de trabalho por ano (e cinco dias adicionais para voluntariado de competências, gestão de projetos e voluntariado internacional). Dois em cada dez funcionários participam no programa e, em 2022, atingiu-se um recorde, ao atingir uma participação de 30%. A cada ano, mais colaboradores dizem “Y.E.S.” a ajudar na missão de um futuro mais inclusivo e sustentável.

Um programa cada vez mais global, presente em países como Canadá, EUA, Brasil, Colômbia, México Espanha, França, Itália, Roménia, Grécia, Polónia, Chile, Hungria, Reino Unido e Singapura – e, claro, Portugal. Cada iniciativa age muito perto das comunidades com que o grupo EDP interage, reforçando assim uma maior proximidade e capacidade de resposta social. Com o EDP Y.E.S., a narrativa sobre os vários projetos será assim contada como uma marca global e transversal.

Cinco eixos de intervenção

O impacto positivo que a EDP quer ter na sociedade, alicerçado nos seus voluntariados, está organizado em cinco eixos de intervenção.

Um deles envolve a inclusão social, com o objetivo de combater a exclusãoe a discriminação junto de populaçõesmais vulneráveis e de promover iniciativasque atenuem os fatores que levama estas problemáticas, através de umaresposta integrada e, em parceria comas organizações do setor social. Dentrodeste eixo destacar destaca-se a campanhaglobal de Natal, bem como as respostasa situações de emergência,como aconteceu com os incêndios emPortugal e Espanha em 2017, com o furacãoHarvey nos EUA ou o ciclone Idai,que devastou parte de Moçambique, apandemia de Covid-19 ou, mais recentemente,a guerra na Ucrânia. No total,este eixo de intervenção envolveu maisde 1.400 iniciativas, 24 mil participaçõesde voluntários e quase 625 mil beneficiados, com um investimento de 3,5 milhões de euros.

O eixo de capacitação dinamiza iniciativas de voluntariado de competências que, por um lado, promovem o empreendedorismo e, por outro, a capacitação, desenvolvimento e transformação de crianças, jovens, organizações sociais e dos próprios voluntários. Projetos como a parceria com a Junior Achievement ou o Comunica com Energia “para uma cidadania mais ativa”, pretendem capacitar crianças e jovens, dando-lhes as ferramentas necessárias para uma participação mais ativa e consciente na sociedade. Este eixo atingiu até 2022 quase 1.250 iniciativas com 21 mil participações, e 38 mil pessoas e 740 organizações impactadas. O investimento foi de um milhão de euros.