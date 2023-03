Uma equipa global na resposta a situações de emergência

Em maio de 2022, quase três meses após o início da invasão russa à Ucrânia, Yuliia Prybytkova deixou a cidade natal de Kiev, refugiou-se em Portugal e começou a enviar currículos em busca de uma oportunidade de trabalho. Aos 33 anos, a especialista em Recursos Humanos não queria desistir da sua área profissional. E, quando uma candidatura espontânea chegou à EDP, abriu-se uma nova porta. Yuliia faz hoje parte da equipa de recursos humanos da empresa, marcando assim um importante passo no recomeço da sua vida. “Estou segura, trabalho naquilo que é a minha especialidade, numa companhia fantástica e cercada de pessoas que me dão suporte”, reconhece a jovem ucraniana.

A contratação de Yuliia foi uma das múltiplas ações promovidas pela EDP no sentido de responder à crise humanitária causada pela guerra naquele território. Aberta e inclusiva, com colaboradores de várias origens, nacionalidades e culturas, a empresa não hesita em mobilizar os seus recursos para responder a situações de crise e emergência social.

Ajudar o próximo está no ADN da empresa, empenhada em gerar soluções nas mais diversas áreas. “São todos esses fatores e os nossos voluntários que nos mantêm preparados parao que for necessário, em qualquer altura”, resume Martim Salgado, no grupo há 11 anos. Estas iniciativas sociais fazem parte do programa EDP Y.E.S. – You Empower Society, que reúne todas as iniciativas de responsabilidade social do grupo. São mais de 500 ações em todo o mundo, entre elas as respostas a momentos de emergência social, como aconteceu com a guerra na Ucrânia, entre outras situações.

A Grécia foi igualmente fundamental no envio dos donativos. E a mobilização da EDP chegou ao outro lado do Atlântico, ao Chile e à Colômbia, que se envolveram neste esforço comum de entreajuda. Outro fator que explica a agilidade é a experiência: o histórico do voluntariado e o compromisso dos colaboradores é um capital vivo de aprendizagem contínua e de execução eficaz. A soma dessas forças solidárias da rede mundial da EDP constitui o terceiro elemento para o sucesso.

As ações são muito rápidas, seja qual for a situação – uma agilidade que, de acordo com Martim Salgado, está ligada a três fatores principais. O primeiro é a dimensão internacional da EDP: quase 30 países e 13 mil colaboradores. A presença em países vizinhos da Ucrânia, como Hungria e Polónia, permitiu a aquisição e distribuição rápida de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos. Foram doados 2.300 powerbanks, 306 lenços de pescoço e 157 cobertores a refugiados e cidadãos em território ucraniano, onde também chegaram 30 toneladas de material elétrico através da E-Redes de Portugal e Espanha.

Quando a guerra começou, o foco imediato foi assistir os profissionais no terreno, como médicos, enfermeiros, membros da Cruz Vermelha e da Médicos do Mundo, recolhendo e enviando donativos. Além disso, iniciou-se uma angariação de recursos financeiros através de crowdfunding e doações. Através dos voluntários EDP também foi possível lançar ações nos países onde a empresa está presente, articulando colaboradores, clientes e parceiros para a entrega de bens essenciais, dando uma resposta concertada às principais carências identificadas por quem está na Ucrânia. “Temos um compromisso inabalável com a sociedade e com o planeta”, reforça Martim Salgado.

A EDP começou a traçar planos de apoio e intervenção assim que começaram a sentir-se os primeiros efeitos negativos da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Avaliou-se o cenário de crise, quais as áreas e grupos de pessoas que necessitariam de apoio mais urgente e como poderia a EDP ajudar – e, a partir daí, com o apoio de vários parceiros, acionou-se uma resposta de emergência em diferentes frentes. “Aspiramos a um mundo melhor e trabalhamos em conjunto com a sociedade civil, empresas, governos e pessoas para ajudar no momento”, explica Martim Salgado, diretor da área de Impacto Social da EDP. O apoio aos refugiados e à população da Ucrânia é apenas um dos exemplos.

Além da resposta no terreno, a EDP organizou um plano de assistência em Portugal. Os centros de acolhimento de refugiados na área metropolitana de Lisboa receberam frigoríficos, aquecedores, máquinas de lavar e um kit de boas-vindas com computadores portáteis e telemóveis para cada cidadão ucraniano que ali chegava. Outra preocupação é a integração no novo país. Cerca de três mil famílias beneficiaram da oferta mais barata de energia, bem como do ensino do português, ação que a empresa também executa noutros países europeus com as respetivas línguas.

Incêndios, desastres naturais, pandemia

A resposta a emergências sociais é, de facto, um dos pilares fundamentais do EDP Y.E.S. – You Empower Society, o programa global de impacto social da EDP. A guerra na Ucrânia é uma delas, mas muitas outras situações levaram a EDP a preparar respostas de emergência a situações críticas provocadas, por exemplo, por catástrofes naturais. Uma dessas ações aconteceu em 2017, quando violentos incêndios devastaram florestas e destruíram casas em Portugal, sobretudo na zona de Pedrógão Grande, no centro do país.

O investimento realizado até hoje no eixo de Inclusão Social foi de 500 mil euros. O aumento de desastres naturais devastadores na última década tem tido o máximo de resposta adequada por parte da empresa. Em 2019, por exemplo, o grupo apoiou localidades de Moçambique e do Malawi atingidas pelo ciclone Idai. Além da recolha de bens para a população local, o trabalho da EDP foi fundamental na reposição do acesso à energia elétrica.