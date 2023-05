EDP Solidária, energia que transforma vidas

Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies .

Um dos eixos do EDP Solidária em Espanha incide no desenvolvimento rural contra o despovoamento

Esta é uma energia solidária que não deixa ninguém para trás. Se a implementação de projetos sustentáveis e críticos para o futuro do planeta é há muito uma realidade que a EDP tem vindo a concretizar em todo o mundo, é igualmente tangível o facto de a inovação com forte impacto social caminhar a par e passo em todas as geografias onde está presente. Através das suas fundações em Portugal, Espanha e Brasil, o programa EDP Solidária – agora designado como EDP Energia Solidária – contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, especialmente das mais vulneráveis, alargando esforços e envolvendo todos num processo de transição energética que se quer justo e inclusivo.

A Fundação EDP já beneficiou, direta ou indiretamente, cerca de um milhão e meio de pessoas.

O EDP Solidária nasceu em Portugal em 2004, com o objetivo de promover ações de responsabilidade

social e o compromisso de apoiar projetos com forte impacto na sociedade e nas comunidades. Uma missão que visa, desde o pri meiro dia, promover a inclusão social, dar resposta às necessidades sociais mais prementes e fomentar a melhoria da qualidade de vida e a integração de pessoas e grupos mais frágeis e em risco de exclusão. Dezassete milhões de euros investidos e mais de 400 projetos depois, implementados ou mantidos em todos os distritos portugueses, a Fundação EDP já beneficiou, direta ou indiretamente, cerca de um milhão e meio de pessoas. Este ano, quase duas décadas depois, o programa ganha uma nova identidade, um novo nome – EDP Energia Solidária – e reforça os seus objetivos com foco na transição energética justa e inclusiva. Um propósito firme que passa por financiar projetos de inovação social em três eixos cruciais: Energias Renováveis, através de iniciativas que as promovam para dar respostas sociais inovadoras; Eficiência Energética, capacitando projetos de gestão racional pensados por comunidades e instituições; e Mobilidade Sustentável, com propostas que impulsionem novas formas de mobilidade (como bicicletas, trotinetes e partilha de veículos) ou projetos de formação sobre esta área. Agora, o EDP Energia Solidária vai mais longe, ao trazer todos os temas ligados à inovação social aliada à transição energética justa para cima da mesa. Na mesma linha de ação, quer amplificar o conhecimento e o debate acerca de tópicos na ordem do dia – como sustentabilidade, descarbonização e ação climática – e trabalhar de forma colaborativa ao promover parcerias como forma de incitar uma transformação social mais profunda. Um projeto transformacional em Espanha O EDP Solidária chegou ao país vizinho em 2015 e, até 2021, os números são igualmente expressivos: neste período foram investidos quatro milhões em várias frentes, com 144 projetos que beneficiaram 100 entidades e impactaram a vida de 440 mil pessoas. Promovido pela Fundación EDP, os três grandes eixos tradicionais de intervenção do EDP Solidária em Espanha incidem no acesso equitativo à energia e promoção da eficiência energética, no desenvolvimento rural contra o despovoamento e na qualidade de vida dos idosos, além do apoio a entidades regionais. Um excelen te exemplo é o da parceria com a Associação de Saúde Mental das Astúrias, como explica María Jesús Álvarez, técnica da AFESA Salud Mental Asturias. “Em alguns dos programas que desenvolvemos, conseguimos integrar e ampliar ainda mais o nosso trabalho em áreas rurais, apoiando as pessoas com problemas de saúde mental no início de vida autónoma e independente.” Um projeto que, além de impactar as pessoas envolvidas nos programas da organização, também permitiu “inovar, participar em novas iniciativas e melhorar as metodologias utilizadas”, sublinha.

María Jesús Álvarez, técnica da AFESA Salud Mental Asturias

Em 2021, para contribuir na resposta às emergências sociais, económicas e sanitárias geradas pela pandemia, a edição concentrou-se no apoio a projetos com esse objetivo junto de grupos mais vulneráveis. Já em 2022, deu-se continuidade à missão original do EDP Solidária e alargou-se o seu âmbito. Uma intervenção que ficou marcada pela seleção de 30 projetos inovadores na área da transição energética justa. A edição deste ano em Espanha, à semelhança de Portugal, amplia o seu campo de ação e foca-se nas áreas das energias renováveis, eficiência energética e mobilidade sustentável. Ao mesmo tempo, enfatiza as comunidades em transição para fontes de energia verde, quer no apoio a projetos promotores do desenvolvimento rural nos 29 municípios abrangidos pelo encerramento das centrais termoelétricas (em Aboño, Soto de Ribera, Los Barrios, Puente Nuevo), quer no suporte à qualidade de vida dos mais idosos. Hoje, o EDP Solidária em Espanha continua a ser “um programa transformacional alinhado com a estratégia do grupo EDP”. “Queremos contribuir para a mudança da sociedade. Para termos uma sociedade mais justa, inclusiva e mais sustentável”, reforça Vanda Martins, da Fundación EDP e membro do conselho de administração da Fundação EDP. Desenvolvimento humano e social no Brasil Foi com a forte aposta em projetos relacionados com o desenvolvimento humano e social de comunidades brasileiras onde a EDP mantém atividade que o EDP Solidária alargou a sua ação ao lado de lá do Atlântico. Desde 2007, o investimento do programa já ultrapassou 100 milhões de reais (mais de 17 milhões de euros) para apoiar a implementação ou manutenção de mais de 200 projetos que beneficiaram cerca de 450 mil pessoas.

O novo programa EDP Energia Solidária vai mais longe, ao trazer todos os temas ligados à inovação social aliada à transição energética justa para cima da mesa.

A Fundação EDP já investiu, através do programa EDP Solidária, 17 milhões de euros

As áreas de atuação do programa são abrangentes, num leque que vai da valorização das culturas regionais e das potencialidades para o desenvolvimento local até ao empreendedorismo de jovens, à promoção do trabalho e rendimento ou às questões ambientais. A seleção dos projetos é feita através de uma plataforma própria da EDP, por prospeção em comunidades estratégicas ou por pesquisa das áreas corporativas, e o acompanhamento e monitorização durante a execução cabe ao Instituto EDP Brasil. Com a tónica na inclusão e na diversidade sempre presente, alguns dos projetos nos últimos anos incluem a recuperação de nascentes, a valorização de comunidades indígenas e do artesanato e a formação de novos empreendedores. Partindo do pressuposto de que a transformação começa pelo diálogo, o Instituto EDP Brasil, alinhado com o EDP Solidária, também promove anualmente o evento “Diálogos que Conectam”. Através desta iniciativa, o Instituto não só fomenta o debate entre oradores acerca de temáticas relevantes, como tenciona formar uma rede solidária, ao reunir e promover o alinhamento entre várias organizações sociais parceiras da EDP e a empresa. Apoiar projetos sustentáveis que alimentam uma sociedade mais justa e inclusiva para o presente das comunidades onde se encontra e para o futuro do planeta que é de todos: esta é a realidade que a energia solidária da EDP continua a criar e a espalhar pelo mundo.