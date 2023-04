Negócios locais que estão a mudar pequenas comunidades

Este site usa cookies para melhorar a navegação. Ao navegar no website concorda com o seu uso. Para saber mais leia a nossa Política de Cookies .

Nas Astúrias, em Espanha, há inovação no meio das montanhas. No Brasil, as mulheres lideram agricultura do futuro. A EDP tem um papel central nestas ações.

No verão passado, o rei de Espanha viveu a invulgar situação de ser puxado por um trator. Filipe VI estava de visita a Brañagallones, uma aldeia na Cordilheira Cantábrica, nas Astúrias, quando foi desafiado a fazer um breve passeio a bordo do Taxi al Paraiso – um original veículo turístico composto por uma cabina de 30 lugares e que é atrelada à poderosa carripana, vulgo trator. O itinerário do original Taxi dura cerca de uma hora e leva-nos até um deslumbrante planalto no coração daquelas montanhas. Fica no Parque Natural de Redes, que a UNESCO há muito declarou Reserva da Biosfera, um verdadeiro paraíso, que inspirou o nome do táxi turístico, entre desfiladeiros, rios, vales estreitos, santuário de muitas de espécies de aves e mamíferos. O trator é um sucesso e o passeio do rei espanhol só reforçou a sua fama.

A ideia empreendedora partiu de Rafael Fernández Cabilla, de 53 anos, que nasceu na região e é um defensor acérrimo do turismo sustentável. Rafael conhece a cordilheira como ninguém, guiando com habilidade o táxi montanha acima. Além da paixão pela natureza, é formado em ciências naturais, conhecimento que aplica durante o trajeto. “O veículo é adaptado às necessidades da região, mas também da sustentabilidade. Não podemos saturar a montanha, se queremos desfrutar dela ainda por muitos anos.” Em marcha desde a primavera de 2022, as viagens do Taxi al Paraiso são realizadas de abril a dezembro. E Rafael pensou em tudo, pois os turistas podem, inclusive, trazer os seus animais de estimação no passeio. O pequeno empresário espanhol é um dos beneficiários do ENTAMA, um dos principais programas sociais da EDP Espanha, criado em 2019 para estimular a geração de emprego e apoiar o empreendedorismo baseado no equilíbrio homem-natureza. Os participantes, selecionados através de um concurso no qual são escolhidas as melhores iniciativas, são os “entamadores”. “Um projeto complexo como este precisa de uma empresa forte como a EDP, que ajude na parte económica, mas também depois para potenciar o negócio”, explica Rafael Cabilla. Além das viagens na cordilheira, o “entamador” leva o projeto, junto com a EDP, a feiras e eventos pelo país.

No Brasil, o EDP Renováveis Rural beneficiou mais de 820 produtores locais em 26 comunidades – mulheres são a maioria nestes negócios

Muitos caminhos Ao andar por mais alguns quilómetros pelas estradas verdes e sinuosas do Parque Natural de Redes, o povoado de Campo de Caso parece saído de um filme. É praticamente impossível não ficar encantado com a paisagem de enormes montanhas ao fundo e casas com uma arquitetura característica da região. Em Campo de Caso residem cerca de 200 pessoas, entre elas Claudia García Fernandez, arquiteta asturiana e “entamadora” de 36 anos, que abriu ali, na terra da sua avó, o atelier CGF Estudio. Formou-se em Segóvia e depois seguiu para a Alemanha, onde se dedicou a uma disciplina pouco conhecida, mas antiga: a biologia da construção. Em alemão diz-se “baubiologie” e começou a ser desenvolvida na Suíça há 150 anos. Em termos simples, é o estudo do impacto dos edifícios, como habitações domésticas, na saúde. “Acredito numa arquitetura que respeita o meio ambiente e que se enquadra na região, combinando tradição e modernidade, e que está voltada para atender as necessidades das pessoas que a habitam”, defende Claudia.

Claudia García Fernandez, arquiteta asturiana e “entamadora”

Tudo isto se refere às casas tradicionais da parte ocidental das Astúrias. São chamadas de “hórreo asturiano”. Tinham – e algumas ainda têm – a função de telheiro de secagem e armazém de produtos agrícolas. São construções curiosas, uma vez que a habitação em si assenta em pilares, a cerca de um andar de altura, sob a qual se faz a arrecadação e tratamento dos produtos. A mais antiga data de há 600 anos. É “biologia da construção” em estado puro. A profissional privilegia materiais sustentáveis e uso de mão de obra local na revitalização das casas. “Não é muito comum montar um atelier num local como o Campo de Caso”, reconhece, prosseguindo: “Mas é necessário, porque há muitos edifícios a manter, que são a base da nossa cultura e da identidade do concelho”. A isto soma-se o potencial turístico dos seus projetos. Esta “entamadora” foi beneficiada com impressoras de última geração e materiais que facilitam o trabalho que realiza no seu estúdio: “Com o apoio da EDP, não preciso de ir até uma cidade para imprimir os projetos e posso entregá-los com mais profissionalismo”, explica a asturiana. O atelier de Claudia completou três anos no início de 2023 e está com vários planos em marcha. Não tem dúvida de que o apoio do ENTAMA foi importante para alavancar o seu trabalho. “É muito importante para nós, ‘entamadores’, o projeto da EDP”, reconhece.

Rafael Cabilla, beneficiário do projeto ENTAMA

O ENTAMA é um dos principais programas da EDP Espanha para estimular a geração de emprego e de novos negócios baseados no equilíbrio homem-natureza

Impacto no emprego Rafael e Claudia são exemplos do impacto direto que a EDP realiza nas comunidades onde atua. Para María Casares Candebat, diretora de sustentabilidade da EDP Espanha, o projeto é muito abrangente: “Demonstra o nosso alinhamento com os valores que nos guiam na EDP, como a sustentabilidade, a inovação, o turismo sustentável e a geração de emprego nas comunidades locais”, explica. O ENTAMA é, acima de tudo, necessário, com o objetivo de criar valor em várias tipologias de zonas, especialmente as rurais e despovoadas, como ocorre em muitas comunidades das Astúrias. Outros exemplos de projetos potenciados pelo ENTAMA são uma fábrica de queijos locais e o desenvolvimento de uma aplicação para telemóveis que maneja o pastoreio de rebanhos de vacas. De acordo com a diretora de sustentabilidade, o retorno recebido até agora deixa toda a equipa entusiasmada e orgulhosa: “A avaliação que recebemos é muito boa, tanto dos ‘entamadores’, como dos presidentes de câmaras e representantes das comunidades. Sentimos que estamos a fazer a diferença e também a aprender com eles.” Para María, tudo isto é motivação para não interromper o projeto, que tem um crescente número de interessados. Até agora já foram realizadas quatro edições do ENTAMA, representando um investimento de 500 mil euros. O programa em curso tem reforço no papel social, ao apoiar o empreendedorismo feminino. Nas primeiras três edições foram apoiados 25 projetos, que resultaram na criação de mais de 50 postos de trabalho na região.

María Casares Candebat, diretora de sustentabilidade da EDP Espanha