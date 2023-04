Futuro Ativo Sines promove transição mais justa e sustentável

O que tem uma designer de moda a ver com transição energética? Perguntem a Ana Catarina Rocha, que lançou, em Sines, a marca de roupa Slow Vanity e fica mais claro. Quando o grupo EDP encerrou a sua central de carvão nesta zona do litoral alentejano, no início de 2021, dando um passo decisivo na descarbonização e no futuro mais verde do país, já estava em ação há quase um ano o plano Futuro Ativo Sines. O programa, criado com o objetivo de minimizar o potencial impacto económico e social causado pelo encerramento da central, definiu várias linhas de intervenção – e a promoção de negócios locais e apoio a empreendedores, através do programa Nau, foi umas delas. Ana Catarina Rocha candidatou-se, meteu mãos à obra, ultrapassou fronteiras. “Se eu não tivesse este apoio, a Slow Vanity não estaria a correr tão bem e não se teria internacionalizado”, reconhece a jovem empresária que lançou um negócio de moda sustentável.

O caso de Ana Catarina Rocha e da Slow Vanity é exemplar. Com 32 anos, apaixonada pelo mar e por uma cidade serena, queria voltar à sua terra natal após anos de carreira no mundo da moda em Lisboa. A ideia para o projeto era muito concreta: “A Slow Vanity é o acalmar a vaidade, ter em mente que há outras opções sem ser a fast fashion, mais sustentáveis e amigas do planeta”, explica. Acumulara larga experiência no campo criativo, mas faltava-lhe maior domínio da área de gestão e contabilidade, essenciais para o sucesso. Foi aqui que entrou o Nau, o programa promovido pela EDP Produção, que tem como parceiro executante o Sines Tecnopolo, no âmbito do Futuro Ativo Sines.

Para Jorge Mayer, responsável pelo Futuro Ativo Sines, o facto de o programa ter sido construído em conjunto com entidades locais torna-o ainda mais especial: “Foi desenhado com a comunidade e para a comunidade, complementando o que já existia no terreno.” Até hoje, formaram-se 40 pessoas que avançaram para um total de nove negócios em Sines e em Santiago do Cacém, criando 21 postos de trabalho. E já existiam condições ideais para o apoio da EDP: a localização, o ambiente tranquilo, o potencial de energias renováveis. Tudo mais-valias que tornam Sines uma zona estratégica para Portugal.

Ainda antes de a produção a carvão terminar na central, acionaram-se equipas que se reuniram com várias entidades e agentes regionais. Juntos conceberam uma estratégia para implementar novas vias de progresso e assistência, pensadas para os trabalhadores e alargadas a toda a rede populacional, numa abordagem de 360 graus. A iniciativa envolve ações de curto, médio e longo prazo, como a aposta na criação de empregos e na implementação, ou renovação, de negócios. Estabelece parcerias com vários agentes, associações independentes e entidades públicas confiantes no trabalho da EDP, que tem larga experiência em operações da mesma natureza em todo o mundo.

O Futuro Ativo Sines é um dos cerca de 500 projetos reunidos sob a marca EDP Y.E.S. – You Empower Society, programa que reúne toda a área de responsabilidade social da empresa. E é também um bom exemplo do impacto positivo que a EDP quer ter na sociedade, aqui associado à preocupação da empresa de proporcionar apoio à comunidade sineense, muito ligada à central termoelétrica.

Mas como se chega a esta eficácia? A conceção do Futuro Ativo Sines começou com ciência: investigar as potencialidades da região com dados sólidos. A Universidade de Évora e o Instituto Superior Técnico foram parceiros da EDP nesta empreitada: conduziram um estudo sobre possíveis empregos em Sines a partir de 2021 e detetaram oportunidades de investimento e crescimento económico naquele território.

Hoje a Slow Vanity está imparável. As peças são totalmente confecionadas com sobras de tecidos de fábricas, o chamado deadstock. Todo o trabalho é manual e realizado por costureiras de diferentes ateliês no litoral alentejano.

Através do Nau, Ana Catarina Rocha recebeu três meses de formação sobre temas essenciais para alavancar o projeto, como marketing, internacionalização ou exportação: “A EDP entrou numa fase inicial da empresa e houve um salto imenso e melhoria do meu negócio, com a formação e mentoria que tenho até hoje”, sublinha.

No caso do Nau, o programa terá mentoria até abril de 2024, com reuniões periódicas e acompanhamento de proximidade. Essa ágil trajetória de ações já tem resultados bastante significativos. Segundo Jorge Mayer, no final de 2022, mais de 70% dos funcionários da antiga central a carvão estavam em novos postos de trabalho. Em simultâneo, outros 15% receberam formação profissional. “A comunidade até ficou surpreendida com os resultados e com as iniciativas, como a oportunidade de qualificação profissional e o haver uma estrutura de porta aberta com diversos serviços”, destaca. Ainda nesta área e em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, fez-se formação em sistemas fotovoltaicos.

Em todos os campos

A intervenção social do Futuro Ativo Sines é ampla. Através do EDP Solidária Sines, foram beneficiados 11 projetos de entidades locais, num investimento de 145 mil euros. Veja-se o caso do Cuidar Vivências, Inovar Respostas, coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Sines: a proposta é renovar a assistência do Centro de Dia e do serviço de apoio ao domicílio. Entre as muitas ações estão as aquisições de uma consola de jogos e tablets, mobiliário e decoração, desenho de fardas e logótipo e a contratação de um profissional para atendimento da comunidade.

Na área de energia doméstica, um dos projetos é promovido pela Casa de Jovens O Farol, em Santo André, próximo de Santiago do Cacém. O objetivo é realizar o isolamento de tubos de aquecimento para proporcionar mais conforto e segurança às crianças residentes. É apoiada a compra de colchões, pontos de luz e tapetes. Tal como noutros programas do grupo EDP, os voluntários foram e são parte essencial das atividades e do sucesso das ações.