Apoiar a formação é investir num futuro verde

Em Espanha, este programa de Bolsas de Estágio da Fundación EDP existe desde 1983. Tendo em vista o estreitamento da colaboração com a comunidade universitária, no âmbito do seu compromisso de fomentar o talento e o conhecimento, celebrou acordos com as principais universidades espanholas que visam atribuir bolsas promotoras da formação dos alunos junto da EDP.

Para Candela Bobes, que tem uma bolsa da temporada 2022-2023 do Becas EDP – programa em Espanha centrado na formação e no papel primordial da educação em prol do acesso ao emprego de qualidade e ao empreendedorismo –, ser bolseira “Becaria” é mais do que uma oportunidade; é uma poderosa ferramenta para o futuro, enquanto “forma de complementar a formação académica realizada na universidade; principalmente numa empresa como a EDP, que é líder no setor energético”, comenta.

Com muito caminho já feito, este programa continua a abrir portas ao talento e ao conhecimento jovem, ao dar aos estudantes universitários a oportunidade de viverem a sua primeira experiência no mundo real do trabalho através de estágios remunerados (450 euros brutos por mês, quatro horas por dia) nas diferentes empresas e áreas de negócio da EDP em Espanha.

Os bolseiros, selecionados pelas respetivas universidades com base nos seus registos académicos – e portanto, priorizados em função da sua excelência, esforço e talento –, são convidados a realizar estágios curriculares e extracurriculares nas diferentes empresas e Boláreas de negócio do grupo EDP. Não, porém, sem antes receberem um curso de boas-vindas sobre as políticas, atividades e negócios da empresa, incluindo aquelas relacionadas com as áreas de Qualidade e Ambiente, Ferramentas de Comunicação Interna, Prevenção de Riscos Profissionais, bem como uma introdução às questões legais e regulamentares, essenciais em qualquer ambiente empresarial.

Ao longo dos seis a dez meses de estágio, são-lhes fornecidas as ferramentas necessárias (do computador ao acesso às aplicações e plataformas informáticas da empresa) para poderem pôr em prática o conhecimento adquirido em todas as áreas, reforçar competências, participar em programas de inovação e partilhar experiências. Em suma, preparam-se para melhores oportunidades profissionais futuras e, acima de tudo, usufruem de uma vivência profissional e pessoal única, como testemunha Ignacio Menéndez, reitor da Universidade de Oviedo: “É a primeira experiência profissional que lhes facilita o acesso ao mercado de trabalho. Além disso, a estrutura do Becas EDP e a forma como é gerida são exemplo de como fazer bem e com boas práticas, para alcançar precisamente esses objetivos.”

O programa Becas vai mais longe ao gerar contratação de “Becarios” e “Becarias”. Desde a sua implementação, há quatro décadas, já se juntaram dezenas de bolseiros ao grupo EDP em Espanha, como Monica Alvarez Alonso: “Abriu-me muitas portas a nível curricular e deu-me mais competências, permitindo ter vantagens em relação a outros colegas que terminavam a universidade, o que para mim foi muito importante.” Este é um dos caminhos que a EDP está a ajudar a construir.

Keep It Local. A espalhar energia verde

Na senda da sustentabilidade e na liderança de uma transição energética justa à escala global, a EDP acredita que ter equipas qualificadas e de excelência é um dos maiores desafios no setor. Por este motivo, vê nas pessoas um dos trunfos diferenciais e tem na formação uma das suas prioridades, nas várias zonas do globo onde mantém atividade.

O Keep It Local vem dar resposta a esta premência, enquanto programa de formação da EDP Renováveis no campo das energias verdes a decorrer em países como Brasil, Colômbia, Espanha, Estados Unidos da América, Itália ou Polónia. Em parceria com a Vestas (empresa especializada no fabrico, venda, instalação e manutenção de turbinas eólicas), este projeto não só contribui para a empregabilidade dos jovens no setor energético – fruto do desenvolvimento das suas competências na instalação de painéis solares e energia eólica –, como também vê o espectro dos seus benefícios amplificados nas comunidades, através da geração de riqueza e da mitigação do despovoamento rural.

No país vizinho

Na origem deste projeto em Espanha, quinto país do mundo em instalação de parques eólicos, foram inquiridos vários stakeholders – comunidades locais, administrações regionais e locais, meios de comunicação social, estudantes e associações – que consideraram ser fundamental o apoio à formação de novos perfis, de modo a ter profissionais capazes de satisfazer as necessidades dos parques eólicos, gerar emprego e combater o despovoamento rural.

Face à resposta clara, foram atribuídas mais de 50 bolsas de estudo a jovens residentes em diferentes zonas rurais do país para frequentarem o curso de Técnico de Operação e Manutenção de Parques Eólicos, oferecido pela Associação Espanhola de Energia Eólica (AEE).

Cumpridas duas edições do programa, não restam dúvidas quanto ao seu sucesso: um ano após a conclusão da formação, o Keep It Local resultou numa taxa de empregabilidade de 47%.

Do lado de lá do Atlântico…

… o Keep It Local prossegue e prospera. No Brasil, os esforços estão concentrados no estado do Rio Grande do Norte, um dos principais polos de investimento da EDP Renováveis. Sempre em parceria com a Vestas, foram feitos dois ciclos de formação que resultaram em mais de 50 profissionais prontos a trabalhar na geração de energia eólica e solar.

Na estreia da versão brasileira, em pleno município de Lages, candidataram-se 58 pessoas ao Keep It Local Solar, que ofereceu 25 bolsas de estudo gratuitas para o curso de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos ministrado pelo SENAI, o maior complexo de educação profissional da América Latina. Ao todo, 21 alunos, homens e mulheres entre os 18 e os 40 anos, concluíram o curso, estando agora preparados para as oportunidades de trabalho que surgirem na região, com a vantagem de estarem perto da família, contribuindo para um mercado que cresce a cada ano neste país.

Já a segunda edição do Keep It Local Brasil foi feita na área da energia eólica e teve lugar em outubro de 2021, numa região com inúmeros projetos eólicos que demandam mão de obra capacitada: o município de Caiçara do Rio do Vento. Dos 75 candidatos, foram selecionados 13 homens e 13 mulheres que já receberam as bolsas de estudo do programa para o curso de qualificação em Instalação, Operação e Manutenção de Sistema de Geração de Energia Eólica e, adicionalmente, o curso de GWO.